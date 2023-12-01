Художница Скочиленко обжаловала приговор

Художница Александра Скочиленко обжаловала вынесенный ей приговор, сообщил 1 декабря "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга. Двумя неделями ранее Василеостровский районный суд назначил ей семь лет колонии по делу о распространении фейков про армию (ст. 207. 3 УК РФ).

Как следует из картотеки на сайте Василеостровского суда, адвокат подал жалобу днем ранее, 30 ноября.

Скочиленко обвиняли в замене ценников в супермаркете "Перекресток" на Васильевском острове на листовки с пацифистским содержанием. Приговор ей огласили 16 ноября, с условием проведенного в СИЗО времени ей предстоит отбыть около 5,5 года в колонии.

На следующий день после завершения процесса квалификационная коллегия судей рекомендовала назначить судью Оксану Демяшеву, вынесшую приговор, на должность заместителя председателя Калининского районного суда. Позже коллегия заявила, что не нашла в действиях судьи признаков дисциплинарного проступка из-за ее отказа на просьбу Скочиленко устроить перерыв на обед.

Фото: ЗАКС.Ру