Квалификационная коллегия судей не нашла нарушений в действиях судьи по делу Скочиленко

В действиях судьи Василеостровского районного суда Петербурга Оксаны Демяшевой не нашли признаков дисциплинарного проступка, заявили в Квалификационной коллегии судей Петербурга в ответ на обращение депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского, сообщили ЗАКС.Ру в партии "Яблоко" 24 ноября. Парламентарий просил проверить законность действий судьи во время одного из заседаний по уголовному делу в отношении художницы Александры Скочиленко, осужденной на 7 лет за "фейки" об армии (ст. 207.3 УК).

Поводом для проверки послужило заседание 11 октября. Тогда слушания по делу продолжались несколько часов. Обвиняемую доставили в суд из СИЗО ранним утром, а заседание закончилось около восьми часов вечера. Скочиленко просила сделать короткий перерыв в заседании, чтобы поесть, но судья отказывала. Коллегия судей прослушала протокол заседания и пришла к выводу, что Демяшева в достаточной мере мотивировала свой отказ.

"С учетом ранее объявленного перерыва с 18 часов до 18 часов 15 минут, а также незначительного времени, прошедшего до окончания судебного заседания в 20 часов 00 минут после отклонения заявленных ходатайств, оснований полагать, что судьей Демяшевой О.В. допущены нарушения, свидетельствующие о наличии дисциплинарного проступка, не имеется", - говорится в письме.

Коллегия не стала рассматривать правильность применения судьей процессуального права, поскольку это входит в компетенцию вышестоящей судебной инстанции.

Напомним, Скочиленко приговорили к 7 годам заключения 16 ноября. Судью Демяшеву на следующий день после приговора Квалификационная коллегия судей рекомендовала назначить Демяшеву на должность заместителя председателя Калининского районного суда.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру