Судья по делу Скочиленко может получить повышение

Квалификационная коллегия судей Петербурга рекомендовала назначить на должность заместителя председателя Калининского районного суда Оксану Демяшеву. В минувший четверг последняя приговорила на заседании Василеостровского суда художницу Александру Скочиленко к семи годам заключения.

Заседание ККС состоялось 17 ноября. Согласно опубликованной повестке мероприятия, судья Демяшева была единственной претенденткой на вакантную должность.

Как отмечается, конкурс на замещение поста зампреда Калининского суда длился с 10 июня.

Демяшева стала известна из-за участия в процессе над Скочиленко. Художнице инкриминировали распространение фейков о российской армии (ст. 207.3 УК РФ) из-за размещения в магазине "Перекресток" пацифистских листовок под видом ценников.

В марте 2022 года судья Лефортовского суда Москвы Маргарита Котова получила повышение в Мосгорсуд за несколько дней до оглашения приговора по делу Алексея Навального, которое она вела. Оппозиционера обвиняли в мошенничестве и оскорблении судьи на процессе по делу об оскорблении ветерана Игната Артеменко. Котова осудила его на девять лет колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 1,2 миллиона рублей.

Фото: ЗАКС.Ру