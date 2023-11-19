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Новости 13:30

Судья по делу Скочиленко может получить повышение

фото ЗакС политика Судья по делу Скочиленко может получить повышение

Квалификационная коллегия судей Петербурга рекомендовала назначить на должность заместителя председателя Калининского районного суда Оксану Демяшеву. В минувший четверг последняя приговорила на заседании Василеостровского суда художницу Александру Скочиленко к семи годам заключения.

Заседание ККС состоялось 17 ноября. Согласно опубликованной повестке мероприятия, судья Демяшева была единственной претенденткой на вакантную должность.

Как отмечается, конкурс на замещение поста зампреда Калининского суда длился с 10 июня.

Демяшева стала известна из-за участия в процессе над Скочиленко. Художнице инкриминировали распространение фейков о российской армии (ст. 207.3 УК РФ) из-за размещения в магазине "Перекресток" пацифистских листовок под видом ценников.

В марте 2022 года судья Лефортовского суда Москвы Маргарита Котова получила повышение в Мосгорсуд за несколько дней до оглашения приговора по делу Алексея Навального, которое она вела. Оппозиционера обвиняли в мошенничестве и оскорблении судьи на процессе по делу об оскорблении ветерана Игната Артеменко. Котова осудила его на девять лет колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 1,2 миллиона рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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