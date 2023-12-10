Обновленный "Спутник Лайт" направят в регионы в начале следующей недели

Министерство здравоохранения согласовало обновленный вариант "Спутника Лайт", заявил в беседе с ТАСС директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, вакцину от коронавируса начнут отгружать в регионы в начале следующей недели.

"Минздрав все согласовал, но поступит она [вакцина] в гражданский оборот в понедельник. А во вторник, по всей видимости, первая партия пойдет в регионы", — рассказал эпидемиолог.

По словам Гинцбурга, объем первой партии обновленной вакцины составит 135 тысяч доз.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России впервые с начала пандемии коронавируса отмечен одновременный подъем заболеваемости гриппом и ковидом.

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