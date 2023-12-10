Кабмин выделит более миллиарда рублей на льготный лизинг для бизнеса

В 2024 году правительство выделит почти 1,3 миллиарда рублей на поддержку льготного лизинга для малых и средних предприятий (МСП). Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили 10 декабря в пресс-службе кабмина.

Предполагается, что принятое решение позволит бизнесу направить сэкономленные средства на организацию производства и увеличение выпуска продукции. При этом ставка по лизинговой программе за отечественную технику предполагается меньшей, чем в случае с зарубежным оборудованием.

Сама программа позволяет предпринимателям на более выгодных условиях арендовать оборудование для развития своего дела. "Ставка лизинговых платежей за оборудование российского производства составляет до 6 % годовых (вместо рыночных 15 %), для иностранного — до 8 %", — уточнили в кабмине.

Средства из федерального бюджета поступят Федеральной корпорации по развитию МСП. Оттуда деньги передадут Лизинговой компании по развитию МСП для дальнейшей поддержки бизнеса.

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