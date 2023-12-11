В Пулково экстренно приземлился самолет из Нью-Йорка в Ташкент

В петербургском аэропорту Пулково экстренно приземлился самолет авиакомпании Uzbekistan Airwas из Нью-Йорка в Ташкент из-за одного из пассажиров, об этом 11 декабря написали в Telegram-канале авиакомпании.

В 4:35 утра по московскому времени на борту самолета из Нью-Йорка начал неадекватно себя вести пассажир из Узбекистана 1991 года рождения. Из-за происшествия командир воздушного судна решил сесть на запасном аэродроме по пути следования, которым оказался Пулково.

Самолет приземлился в Петербурге в 5:34 утра, на земле буйного пассажира уже ждали сотрудники правоохранительных органов. Вылетело воздушное судно в столицу Узбекистана только в 7:15 утра.

Фото: ЗАКС.Ру