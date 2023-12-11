Проектная документация по станции метро "Кудрово" может появиться в начале 2025 года

После разработки проектной документации станут известны сроки и стоимость строительства станции петербургского метрополитена "Кудрово" в Ленинградской области, об этом 11 декабря пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в Смольном.

Также уточняется, что ввод транспортного узла и электродепо "Правобережное" запланирован на 2029 год. В первой половине 2025 года ожидается проектная документация с заключением Главгосэкспертизы на строительство станции "Кудрово".

Сейчас стоимость работ оценивается в 73,96 млрд рублей, из которых 32,1 млрд рублей пойдут на линию метро от станции "Улица Дыбенко", а остальное на депо.

В Адресной инвестиционной программе 2024-2026 годов на проект и строительство объектов заложено всего лишь чуть более 400 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру