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На Звездной загорелась крыша троллейбуса

фото ЗакС политика На Звездной загорелась крыша троллейбуса

В Московском районе Петербурга загорелась крыша троллейбуса, об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Вызов в дежурную службу МЧС поступил в 10:15 на Звездную улицу. 

По данным спасателей, на крыше троллейбуса происходило горение проводки токоприемника на площади 1 квадратный метр.

Как сообщили изданию "Фонтанка.ру" в ГУП "Горэлектротранс", к тушению огня подключился водитель троллейбуса.

Пожар потушили в 10:29 утра. Пострадавших в результате возгорания нет. К ликвидации пожара было привлечено 5 человек личного состава МЧС и одна единица специальной техники.

Фото: ЗАКС.Ру


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