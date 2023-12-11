На Звездной загорелась крыша троллейбуса

В Московском районе Петербурга загорелась крыша троллейбуса, об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Вызов в дежурную службу МЧС поступил в 10:15 на Звездную улицу.

По данным спасателей, на крыше троллейбуса происходило горение проводки токоприемника на площади 1 квадратный метр.

Как сообщили изданию "Фонтанка.ру" в ГУП "Горэлектротранс", к тушению огня подключился водитель троллейбуса.

Пожар потушили в 10:29 утра. Пострадавших в результате возгорания нет. К ликвидации пожара было привлечено 5 человек личного состава МЧС и одна единица специальной техники.

Фото: ЗАКС.Ру