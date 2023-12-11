КИО подало в суд на Генконсульство Эстонии из-за задолженности по арендной плате в 779,7 тысяч рублей

Комитет имущественных отношений Петербурга подал иск к Генеральному консульству Эстонской Республики, следует из данных сайта Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Заявление ведомства зарегистрировано 6 декабря.

В карточке дела сказано, что сумма исковых требований составляет более 779,7 тысяч рублей. В пресс-службе комитета ЗАКС.Ру пояснили, что генконсульство своевременно не заплатило за аренду земельного участка. Указанная в иске сумма - это задолженность вместе с пени, уточнили в петербургском ведомстве.

Там же рассказали, что долг стал накапливаться с 2018 года. Перед подачей иска комитет попытался урегулировать вопрос без суда, отметили в ведомстве:

"Ранее в адрес ответчика была направлена претензия с предложением о погашении задолженности. Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения".

Напомним, генконсульство Эстонии в Петербурге закрылось в апреле 2022 года. Также работу прекратили представительства ряда других западных стран.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру