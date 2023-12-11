Выдворение иностранцев из России могут заменить штрафом в некоторых случаях

В России хотят заменить выдворение иностранных граждан из страны штрафом, об этом 11 декабря пишет "Интерфакс" со ссылкой на комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству.

Согласно поправкам об особенностях исполнения наказания, судья сможет заменить выдворение гражданина иностранного государства или лица без гражданства, учитывая отношение к уплате налогов, законопослушное поведение, профессию, семейное положение, продолжительность жизни в России и наличие жилья.

В случае если судья решит, что выдворение это чрезмерная мера, то гражданину могут назначить штраф от 40 до 50 тысяч рублей или обязательные работы от 150 до 200 часов.

Однако граждане, которые получают наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смену пола и педофилии, будут выдворены из страны.

Фото: ЗАКС.Ру