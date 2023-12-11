В Финляндии хотят продлить срок задержания россиянина Воислава Тордена

Пограничная служба Финляндии хочет оставить под стражей экс-командира диверсионно-штурмовой разведгруппы "Русич" Воислава Тордена, которого задержали в пятницу, 8 декабря, об этом 11 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на финские СМИ.

Финские пограничники обратились в суд. Ранее они же сообщали Иммиграционной службе Финляндии, что мужчину хотят депортировать и запретить въезд в страну, а также аннулировать его вид на жительство.

В июле 2023 года Воислава Тордена задержали в Финляндии по запросу Украины, а с августа содержали в финском СИЗО. Однако недавно суд поставил мужчину освободить. После выхода из изолятора Тордена задержали снова, но в этот раз этим занялась Пограничная служба страны.

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