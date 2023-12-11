Депутат Хинштейн назвал причиной тушения Вечного огня в Красном Селе отсутствие ценностных ориентиров

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн ("Единая Россия") высказался по поводу случая в Красном Селе, где подростки из среднеазиатской страны снегом затушили Вечный огонь, об этом 11 декабря парламентарий написал в своем Telegram-канале.

По мнению Хинштейна, причиной подобного поведения подростков является отсутствие воспитания и понимания ценностей страны, в которой они находятся.

Также он отметил, что родители нарушителей не объяснили своим детям законы России.

"В планы нашей страны, не должно входить содержание и обслуживание людей, пренебрегающих традициями, устоями и, что самое важное, законами Российской Федерации. Все просто", – написал он.

Напомним, что вечером 10 декабря двое подростков потушили Вечный огонь снежками в Красном Селе. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: пресс-служба Государственной Думы