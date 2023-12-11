В Петербурге отменили премьеру новой версии фильма Сокурова

Запланированный на 12 декабря премьерный показ новой версии фильма "Александра", снятого Александром Сокуровым, не состоится. Об этом сообщает Telegram-канал режиссера. Главную роль в фильме, выпущенном в 2007 году, исполняет Галина Вишневская. Показ ожидался в рамках фестиваля ее памяти. Новая версия киноработы получила прокатное удостоверение от Минкульта с маркировкой "16+".

"К сожалению, по не зависящим от меня причинам мы не сможем 12 декабря провести премьерный показ новой версии фильма "Александра" в петербургском кинотеатре "Аврора", как это было объявлено ранее. Сделаем это чуть позже и в другом месте", - написал режиссер.

Ранее Минкульт запретил показ нового фильма Сокурова "Сказка". В связи с этим режиссер сделал предположение, что отныне все его работы будут находиться в России под негласным запретом.

Фото: ЗАКС.Ру