Депутат Романов попросил Голикову поддержать петербургские медучреждения

Депутат Госдумы Михаил Романов написал обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором рассказал о недостатке финансирования петербургских больниц и поликлиник.

По данным единоросса, с сентября медучреждения все больше экономят на проведении операций, причем зачастую материалы и препараты для них вынуждены покупать сами пациенты. Сумма неоплаченной медицинской помощи по ОМС достигла более 4 млрд рублей. Проблема, в частности, объясняется активизацией граждан, которые не смогли обратиться к врачам в разгар пандемии коронавируса.

"Не только плановые операции стали стационарам не по карману, но и самая простая помощь. В ситуации острого дефицита средств оказались даже районные поликлиники", - пишет Романов.

Депутат попросил правительство выделить территориальному фонду ОМС дополнительное финансирование. Речь идет не менее чем о 4,5 млрд рублей.

фото: duma.gov.ru