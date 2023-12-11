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Новости 15:48

Депутат Романов попросил Голикову поддержать петербургские медучреждения

фото ЗакС политика Депутат Романов попросил Голикову поддержать петербургские медучреждения

Депутат Госдумы Михаил Романов написал обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором рассказал о недостатке финансирования петербургских больниц и поликлиник.

По данным единоросса, с сентября медучреждения все больше экономят на проведении операций, причем зачастую материалы и препараты для них вынуждены покупать сами пациенты. Сумма неоплаченной медицинской помощи по ОМС достигла более 4 млрд рублей. Проблема, в частности, объясняется активизацией граждан, которые не смогли обратиться к врачам в разгар пандемии коронавируса.

"Не только плановые операции стали стационарам не по карману, но и самая простая помощь. В ситуации острого дефицита средств оказались даже районные поликлиники", - пишет Романов.

Депутат попросил правительство выделить территориальному фонду ОМС дополнительное финансирование. Речь идет не менее чем о 4,5 млрд рублей.

фото: duma.gov.ru


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Романов Михаил Валентинович 




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