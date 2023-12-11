На Дмитрия Быкова* пожаловались в Генпрокуратуру

Прокремлевский общественник Виталий Бородин рассказал в своем Telegram-канале об очередном заявлении в правоохранительные органы, которое он написал на публичную персону. На этот раз он попросил привлечь к уголовной ответственности писателя Дмитрия Быкова*, который недавно стал объектом атаки пранкеров и, с точки зрения Бородина, сильно себя скомпрометировал.

Автор доноса считает, что литератора нужно наказать за слова о готовности помогать Вооруженным силам Украины заработками от продажи книг.

На фоне этого признания Бородин нашел возмутительным желание Быкова* вернуться в Россию, также сформулированное в разговоре с пранкерами. Ранее общественник жаловался в прокуратуру на актеров Лию Ахеджакову и Данилу Козловского.

*Минюст внес Дмитрия Быкова в единый реестр иноагентов

фото: Живой Гвоздь / YouTube (скриншот)