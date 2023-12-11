После жалобы Милонова в Петербурге отменили концерт рэпера Кишлака

Запланированный накануне концерт рэпера Кишлака в петербургском "Гигант-Холле" не состоялся. Официально организаторы объяснили его отмену некими техническими причинами, на что обратила внимание городская редакция "Коммерсанта".

Такой поворот событий стал для самого рэпера неожиданностью. Он выразил сочувствие тем, кто приехал на его выступление издалека, и заверил, что не виноват в случившемся.

Ранее на творчество Кишлака пожаловался избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов. В своем обращении к вице-губернатору Борису Пиотровскому он указал на пропаганду запрещенных веществ и нетрадиционных ценностей и попросил Смольный запретить концерт.

Фото: ЗАКС.Ру