Сотрудника Мариинки травмировал упавший на сцену предмет

В Петербурге необычную травму получил сотрудник Мариинского театра, передает издание 78.ru. В минувшие выходные на него с высоты рухнул некий тяжелый предмет, когда молодой человек находился непосредственно на репетиционной сцене.

Характер травмы потребовал госпитализации 31-летнего работника художественно-постановочного отдела в нейрохирургическое отделение. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Сейчас он поправляет здоровье в амбулаторных условиях.

Происшествие повлекло за собой проверку театра.

Фото: ЗАКС.Ру