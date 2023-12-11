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Новости 19:49

Сотрудника Мариинки травмировал упавший на сцену предмет

фото ЗакС политика Сотрудника Мариинки травмировал упавший на сцену предмет

В Петербурге необычную травму получил сотрудник Мариинского театра, передает издание 78.ru. В минувшие выходные на него с высоты рухнул некий тяжелый предмет, когда молодой человек находился непосредственно на репетиционной сцене.

Характер травмы потребовал госпитализации 31-летнего работника художественно-постановочного отдела в нейрохирургическое отделение. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Сейчас он поправляет здоровье в амбулаторных условиях.

Происшествие повлекло за собой проверку театра.

Фото: ЗАКС.Ру


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