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Новости 20:55

Будущий курорт в Горской сможет принимать до миллиона туристов в год

фото ЗакС политика Будущий курорт в Горской сможет принимать до миллиона туристов в год

Губернатор Петербурга Александр Беглов выпустил традиционное для понедельников аудиообращение к горожанам. Среди прочего, в своем выступлении он коснулся создания туристического кластера на месте бывшей стройплощадки "Горская" в Приморском районе.

Чиновники рассчитывают, что новый объект будет принимать более миллиона гостей ежегодно. На прошлой неделе Беглов обсудил стройку, реализуемую на условиях концессии, с помощником президента Максимом Орешкиным.

"Петербург возьмет на себя инженерную и транспортную инфраструктуру. Проложим отдельную ветку канализационного коллектора. Доступность кластера для туристов обеспечат новые дороги М-49 и М-1", - рассказал глава города.

Трасса М-49 свяжет Суздальский проспект с Приморским шоссе, тогда как трасса М-1 призвана стать дублером Приморского шоссе. 

На новом курорте туристов ожидают круглогодичный бассейн, водные аттракционы и гостиничный сервис. Берег Финского залива будет благоустроен.

У нового проекта в Горской — непростая судьба. Первоначально его реализацию Смольный хотел доверить структурам, которые СМИ связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, погибшим в августе нынешнего года. Вместо этого летом прошлого года подрядчиком стал "Яхт-клуб Санкт-Петербурга".

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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