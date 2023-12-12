Полиция Петербурга вручила 35 представителям кочевого народа повестки в военкомат

В Петербурге и Ленинградской области правоохранительные органы 9 и 10 декабря провели рейды по местам, где живут представители цыганского народа, об этом 12 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Всего были задержаны 50 человек, из них 20 привлечены к административной ответственности за нарушение порядка регистрации, а 35 получили повестки в военкомат.

Полиция выбирала места, где будут проводиться рейды, на основании обращений жителей. Так, правоохранители посетили деревню Верхние Осельки в Ленобласти и апарт-отель на Пулковском шоссе в Петербурге.

В МВД отметили, что далее такие проверки станут регулярными.

Фото: ЗАКС.Ру