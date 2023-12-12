В Петербурге 11 декабря на скользких дорогах упало 12 человек

В Петербурге продолжают падать горожане. В понедельник, 11 декабря, на улицах упало 12 человек, об этом 12 декабря пишет "Фонтанка.ру".

В больницы города обратились 12 человек после падений на скользких дорогах. Большая часть из всех пострадавших это люди от 30 до 40 лет. Некоторым оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Самому старшему пострадавшему 87 лет. Мужчина находился у дома на Будапештской улице, где от падения повредил руку. Пенсионер попал в больницу, где его осмотрел врач и благополучно отпустил домой.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов назвал зимнюю уборку в городе удовлетворительной. По его мнению, наиболее хорошо с зимней уборкой обстоит в пригородных районах.

Фото: ЗАКС.Ру