Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днём Конституции РФ

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский обратились к горожанам в День Конституции РФ, об этом 12 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

В России 30 лет назад голосованием был принят Основной закон страны. В сообщении губернатор и спикер отмечают, что это было трудное для страны время, а документ создал облик России сейчас.

Также в сообщении вспомнили про поправки в 2020 году, которые были внесены в Конституцию РФ голосованием.

"С Санкт‑Петербургом связаны важнейшие страницы в истории российского государства. Наш город был инициатором многих законодательных преобразований. Сегодня на берегах Невы работает Конституционный суд Российской Федерации", – сказано в сообщении.

Спикер и губернатор пишут, что петербуржцы всегда отличались особой гражданской сознательностью и уважением к Закону.

В конце сообщения Беглов и Бельский пожелали петербуржцам новых трудовых успехов на благо страны и города.

Фото: ЗАКС.Ру