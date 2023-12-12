На Дворцовую площадь привезли новогоднюю ёлку

На Дворцовую площадь в Петербурге из Рощино привезли главную ёлку города, об этом 12 декабря пишет 78.ru.

Общая высота ёлки составила 33 метра, однако ее укоротили до 25 метров, а также срубили лишние ветки.

Дерево приехало в Петербург из Рощино за 13 часов, проделав путь в 60 километров. Помимо большой елки, на Дворцовую площадь привезли несколько более маленьких деревьев, которые составят общую новогоднюю композицию.

Напомним, что на ёлке зажгут огни 20 декабря. Также глава комитета по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга Владимир Рябовол рассказал, что на некоторых территориях города планируется обновление новогоднего оформления.

Фото: скриншоты трансляции заседания правительства Петербурга