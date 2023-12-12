Скриншоты стали доказательством незаконной предвыборной агитации

Верховный суд России признал скриншоты экранов электронных устройств доказательствами нарушения предвыборной агитации, об этом 12 декабря пишет Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на постановление суда.

Чтобы скриншот действительно считался доказательством, на нем должны быть видны адресная строка, дата и время.

Также в Верховном суде постановили, что можно будет привлекать экспертов и специалистов, которые будут оценивать доказательства и устанавливать наличие или отсутствие правонарушения.

Однако привлеченные специалисты должны будут не только проверить скриншот, но и постараться выявить другие обстоятельства, которые нужны для наиболее справедливого решения.

Напомним, что в марте пройдут выборы на пост президента России. Голосование проведут с 15 по 17 марта 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру