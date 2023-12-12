ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:48

Скриншоты стали доказательством незаконной предвыборной агитации

фото ЗакС политика Скриншоты стали доказательством незаконной предвыборной агитации

Верховный суд России признал скриншоты экранов электронных устройств доказательствами нарушения предвыборной агитации, об этом 12 декабря пишет Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на постановление суда.

Чтобы скриншот действительно считался доказательством, на нем должны быть видны адресная строка, дата и время.

Также в Верховном суде постановили, что можно будет привлекать экспертов и специалистов, которые будут оценивать доказательства и устанавливать наличие или отсутствие правонарушения.

Однако привлеченные специалисты должны будут не только проверить скриншот, но и постараться выявить другие обстоятельства, которые нужны для наиболее справедливого решения.

Напомним, что в марте пройдут выборы на пост президента России. Голосование проведут с 15 по 17 марта 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости12 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама