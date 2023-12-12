Кагарлицкому* назначили 600 тысяч рублей штрафа по делу о призывах к терроризму

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре назначил 600 тысяч рублей штрафа социологу и политологу Борису Кагарлицкому* (Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов) по делу о публичных призывах к терроризму (ч.2 ст.205.2 УК РФ), об этом 12 декабря пишет ТАСС.

Изначально суд назначил 800 тысяч рублей штрафа с лишением права два года заниматься администрированием сайтов, однако наказание смягчили. При этом государственный обитель просил и вовсе назначить 5,5 лет колонии.

Кагарлицкого* освободили в зале суда.

Напомним, что против Кагарлицкого* были выдвинуты обвинения в оправдании терроризма из-за его постов на тему теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года.

*Минюст внес Бориса Кагарлицкого в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру