Финляндия может открыть ближайшие к Петербургу пункты пропуска 14 декабря

С 14 декабря власти Финляндии хотят открыть три ближайших к Петербургу пункта пропуска на границе с Россией, об этом 12 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на финские СМИ.

Речь идет о пунктах пропуска Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра, они же Торфяновка, Брусничное и Светогорск с российской стороны. Все три КПП находятся в Ленинградской области.

Информацию о том, что пограничные переходы действительно могут открыть с 14 декабря подтвердил и глава отдела финской пограничной службы Матти Питкяниитти. Однако обсуждается и такой вариант, что сначала откроют северные КПП, чтобы оценить общую ситуацию.

Конечное решение примет правительство Финляндии в 15:45 во вторник, 12 декабря.

Напомним, что Финляндия полностью закрыла все КПП из-за наплыва беженцев в страну со стороны России.

Фото: unsplash.com