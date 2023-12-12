Бастрыкин поручил возбудить дело из-за махинаций с квартирой в Петербурге

В приемную главы Следственного комитета Александра Бастрыкина пожаловался петербуржец, недовольный результатами сделки по продаже квартиры. В прошлом году он обратился за помощью в агентство недвижимости ООО "Владис Центральный" и к адвокату, передает пресс-служба СК.

Согласно жалобе, сотрудники агентства и адвокат вынудили его продать квартиру в доме-памятнике по существенно заниженной цене.

Бастрыкин, изучив заявление потерпевшего, потребовал от петербургского управления ведомства возбудить уголовное дело. Примечательно, что упомянутый адвокат уже фигурирует в другом деле, возбужденном из-за мошенничества с недвижимостью.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте