Суд прекратил дело о дискредитации армии в отношении депутата МО "Новоизмайловское"

Московский районный суд Петербурга 12 декабря прекратил производство по административному делу о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП) в отношении депутата МО "Новоизмайловское" Александра Сосновских (избирался от "Яблока"). Мундеп сообщил ЗАКС.Ру, что суд принял такое решение из-за ошибок силовиков при составлении протокола.

Основанием для административного дела стала переписка в чате жителей муниципалитета, которая произошла более года назад - в марте 2022 года. Якобы одно из высказываний муниципалитета касалось хода специальной военной операции. Депутат предполагает, что в правоохранительные органы обратился один из участников беседы, которому могли не понравится высказывания мундепа.

Ранее в Петербурге объявили в розыск депутата МО "№72" Владимира Волохонского, которого обвиняют в оправдании терроризма, распространении "фейков" об армии и повторной дискредитации Вооруженных сил.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру