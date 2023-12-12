Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал 15:11

Суд прекратил дело о дискредитации армии в отношении депутата МО "Новоизмайловское"

фото ЗакС политика Суд прекратил дело о дискредитации армии в отношении депутата МО "Новоизмайловское"

Московский районный суд Петербурга 12 декабря прекратил производство по административному делу о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП) в отношении депутата МО "Новоизмайловское" Александра Сосновских (избирался от "Яблока"). Мундеп сообщил ЗАКС.Ру, что суд принял такое решение из-за ошибок силовиков при составлении протокола. 

Основанием для административного дела стала переписка в чате жителей муниципалитета, которая произошла более года назад - в марте 2022 года. Якобы одно из высказываний муниципалитета касалось хода специальной военной операции. Депутат предполагает, что в правоохранительные органы обратился один из участников беседы, которому могли не понравится высказывания мундепа. 

Ранее в Петербурге объявили в розыск депутата МО "№72" Владимира Волохонского, которого обвиняют в оправдании терроризма, распространении "фейков" об армии и повторной дискредитации Вооруженных сил. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Новоизмайловское
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Сосновских Александр Михайлович
Упоминаемые персоны
Сосновских Александр Михайлович 




Новости12 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама