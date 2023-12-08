Петербургского мундепа Владимира Волохонского объявили в розыск

Карточка депутата МО № 72 Владимира Волохонского появилась в базе розыска МВД, обратил внимание ЗАКС.Ру. Он разыскивается по статье Уголовного кодекса. Какой именно — не уточняется. Среди особых примет силовики указали "наличие коротко стриженной бороды".

В середине ноября стало известно, что на мундепа возбудили уголовное дело сразу по трем статьям: его обвиняют в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ч. 1 ст. 207.3 УК) и повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК).

Что именно послужило причиной для возбуждения дела — неизвестно. О том, что ему собираются предъявить обвинение, Волохонский узнал от знакомых, которые периодически проверяют его почту. Сам муниципал покинул Россию в марте 2022 года, вскоре после начала специальной военной операции.

Константин Леньков / Фото с сайта МО №72