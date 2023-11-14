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Муниципал 17:06

На депутата МО №72 возбудили дело сразу по трем статьям

фото ЗакС политика На депутата МО №72 возбудили дело сразу по трем статьям

Депутат МО "№72" Владимир Волохонский в своем Telegram-канале опубликовал полученное им письмо от Следственного комитета. В нем сообщается, что мундеп стал фигурантом уголовного дела сразу по трем статьям. Его якобы подозревают в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ч. 1 ст. 207.3 УК) и повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК). 

Что стало поводом для уголовного дела - неизвестно. В письме Волохонского приглашали на предъявление обвинения 20 октября. В разговоре с ЗАКС.Ру депутат отметил, что его знакомые редко проверяют его почту, мундеп покинул Россию еще в марте 2022 года. 

На сайте МВД Волохонский как разыскиваемый не значится. 

Ранее мундеп публично высказывался о ситуации на Украине во время заседания муниципального совета. Также Волохонский в 2022 году был оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП).

Константин Леньков, фото с сайта МО №72


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