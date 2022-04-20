Покинувший страну мундеп Волохонский высказался о ситуации на Украине на заседании совета

На заседании муниципального совета МО № 72 затронули тему "специальной военной операции" на Украине. Инициатором беседы на собрании 20 апреля стал покинувший Россию мундеп Владимир Волохонский. Заявив о своей пацифистской позиции, он обратился к членам совета от "Единой России" с предложением покинуть партию. Реакция части его коллег оказалась негативной. Заседание транслировалось в официальной группе муниципалитета "ВКонтакте".

Выступлению Волохонского предшествовал небольшой юридический ликбез от главы округа Павла Швеца. Он напомнил собравшимся об ответственности, которую ввели в России в начале марта за дискредитацию и фейки о российской армии. С подобным замечанием выступил бывший депутат Заксобрания Петербурга, а ныне член совета МО № 72 Игорь Артемьев от "Единой России". Артемьев заявил, что вопросы внешней политики должны рассматривать федеральные органы власти, а не муниципалы.

Свою речь Волохонский начал с того, что может позволить себе более резкие высказывания, поскольку находится за пределами России. Мундеп покинул страну вскоре после обыска в его квартире из-за дела о "телефонном терроризме". Обращаясь к коллегам по совету с экрана монитора, Волохонский высказал свое отношение к происходящему на Украине. Он сразу отметил, что не собирается призывать кого-либо резко выступать за мир. Мундеп лишь попросил не делать того, за что впоследствии, по его мнению, может быть стыдно.

- Отдельно я хочу обратиться к членам партии "Единая Россия". Вы попали в особенную ситуацию, хотя многие из вас ничего такого не подразумевали. <...> Я призываю вас попробовать максимально тихо уйти из этой партии, - обратился Волохонский к коллегам.

На обдумывание озвученных тезисов участникам заседания потребовалось лишь несколько секунд. Первой решила упрекнуть Волохонского представительница ЛДПР Светлана Зайцева, которая избралась в совет от Партии роста.

- А можно вопрос сразу? Почему вы не сдадите депутатский мандат, если у вас такие взгляды? Почему вы остаетесь депутатом страны, которая вас не устраивает? - поинтересовалась Зайцева.

Волохонский ответил, что в первую очередь представляет своих избирателей, от которых никогда не скрывал своих оппозиционных взглядов. Следом последовало замечание от единоросса Михаила Григорьева. Он потребовал у мундепа по видеосвязи назвать имена тех, кто разделяет его позицию. Волохонский отказался, добавив, что не собирается на кого-либо доносить. Слово снова взяла Зайцева. Член ЛДПР решила заступиться за представителей "Единой России".

- А кто вам дал право рекомендовать членам "Единой России" те или иные действия? Почему вы взяли на себя такое право? Вы прям настоятельно рекомендуете, - удивлялась Зайцева.

Дальше последовала череда реплик от единороссов.

- Я думаю, вы зря эту тему подняли на совете. Обсуждать вашу позицию никому не интересно, честно говоря. Я считаю, вы можете высказывать это везде, но не на официальных площадках. Дома, у себя, где вы находитесь. Свою позицию там, пожалуйста. Это будет правильно - заявил Фрол Бобров.

- А вы были на боевых действиях? - перебил коллегу школьный учитель физкультуры-единоросс Михаил Григорьев. - В Донецке, в Донбассе…<...>. Не были вы там? Не были. Поэтому не говорите.

Артемьев не стал упускать возможность и высказался в поддержку "спецоперации", а также "Единой России" и президента Владимира Путина. Он снова напомнил об ответственности за фейки и дискредитацию Вооруженных сил.

- Однозначно, наша партия "Единая Россия" поддерживает проведение специальной военной операции. Наша фракция в муниципальном совете, на сколько я знаю, такого же мнения. <...> К сожалению, вы не вняли к тому, что вам говорил Павел Евгеньевич и я, - заявил Артемьев, посоветовав Волохонскому не удивляться проблемам с законом при возвращении, если такое будет.

Последним спикером, который был запечатлен на трансляции, снова стала представительница ЛДПР Зайцева.

- Мне очень грустно слышать вот это заявление. Я когда прочитала в чате общем, я честно говоря не поверила тому, что прочитала. Мой дед после войны два года еще добивал фашистов в Польше. Был награжден огромным количеством медалей за подвиги. Я как внучка своего дедушки… Это просто невозможно слышать. Я полностью поддерживаю и партию, в которой я состою, и полностью поддерживаю действия нашего правительства. Осуждаем то, что сейчас сказал Владимир Львович, - сказала Зайцева. Сразу после этих слов трансляция оборвалась.

Отношения Волохонского с перечисленными депутатам едва ли можно назвать дружескими. Ранее некоторые из них даже обращались в районную прокуратуру, чтобы проверить депутата на предмет пропаганды порнографии. Такая мысль к ним пришла после того, как Волохонский в одном из видеоинтервью был одет в мерч российской группы "Порнофильмы".

Глава округа Павел Швец в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что не видит ничего предосудительного в том, чтобы дать высказаться Волхонскому. Кроме того, депутаты поддержали повестку заседания, одобрив внесение раздела "разное".

- У нас, мне кажется, в любом парламенте, например, в Госдуме, есть политические заявления. В ЗакСе такая же возможность регламентом предусмотрена. У нас есть такая традиция: в повестку добавляем "разное", чтобы все могли сказать. Я, специально понимая, что будет такая больная тема подниматься, изначально в повестке такого не было, мы с депутатами в начале заседания обсудили. Поставил на голосование вопрос: хотят ли они, чтобы такая тема была. Большинством голосов депутаты проголосовали, чтобы эту тему обсудить. Это и есть, мне кажется, парламент, - рассказал Швец.

Сейчас в муниципальный совет МО № 72 входят 18 депутатов. Большинство мандатов по итогам муниципальных выборов 2019 года досталось представителям Партии роста. Уже после выборов, трое, включая Зайцеву, покинули партию. От "Единой России" в совет прошли лишь трое мундепов.

Напомним, недавно в МО "Южно-Приморский" на совете тоже поднимали вопрос о спецоперации. Как и в МО № 72, трансляция велась в социальных сетях муниципалитета. Через некоторое время к главе МО "Южно-Приморский" Юрию Епифанцеву обратились сотрудники районной прокуратуры. Муниципалы были вынуждены удалить видеозапись совета, а сотрудников местной администрации, ответственных за ведение страницы "ВКонтакте" - привлечь к дисциплинарной ответственности.

Константин Леньков