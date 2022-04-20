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Муниципал 23:34

Покинувший страну мундеп Волохонский высказался о ситуации на Украине на заседании совета

фото ЗакС политика Покинувший страну мундеп Волохонский высказался о ситуации на Украине на заседании совета

На заседании муниципального совета МО № 72 затронули тему "специальной военной операции" на Украине. Инициатором беседы на собрании 20 апреля стал покинувший Россию мундеп Владимир Волохонский. Заявив о своей пацифистской позиции, он обратился к членам совета от "Единой России" с предложением покинуть партию. Реакция части его коллег оказалась негативной. Заседание транслировалось в официальной группе муниципалитета "ВКонтакте".

Выступлению Волохонского предшествовал небольшой юридический ликбез от главы округа Павла Швеца. Он напомнил собравшимся об ответственности, которую ввели в России в начале марта за дискредитацию и фейки о российской армии. С подобным замечанием выступил бывший депутат Заксобрания Петербурга, а ныне член совета МО № 72 Игорь Артемьев от "Единой России". Артемьев заявил, что вопросы внешней политики должны рассматривать федеральные органы власти, а не муниципалы.  

Свою речь Волохонский начал с того, что может позволить себе более резкие высказывания, поскольку находится за пределами России. Мундеп покинул страну вскоре после обыска в его квартире из-за дела о "телефонном терроризме". Обращаясь к коллегам по совету с экрана монитора, Волохонский высказал свое отношение к происходящему на Украине. Он сразу отметил, что не собирается призывать кого-либо резко выступать за мир. Мундеп лишь попросил не делать того, за что впоследствии, по его мнению, может быть стыдно.

- Отдельно я хочу обратиться к членам партии "Единая Россия". Вы попали в особенную ситуацию, хотя многие из вас ничего такого не подразумевали. <...> Я призываю вас попробовать максимально тихо уйти из этой партии, - обратился Волохонский к коллегам. 

На обдумывание озвученных тезисов участникам заседания потребовалось лишь несколько секунд. Первой решила упрекнуть Волохонского представительница ЛДПР Светлана Зайцева, которая избралась в совет от Партии роста. 

- А можно вопрос сразу? Почему вы не сдадите депутатский мандат, если у вас такие взгляды? Почему вы остаетесь депутатом страны, которая вас не устраивает? - поинтересовалась Зайцева. 

Волохонский ответил, что в первую очередь представляет своих избирателей, от которых никогда не скрывал своих оппозиционных взглядов. Следом последовало замечание от единоросса Михаила Григорьева. Он потребовал у мундепа по видеосвязи назвать имена тех, кто разделяет его позицию. Волохонский отказался, добавив, что не собирается на кого-либо доносить. Слово снова взяла Зайцева. Член ЛДПР решила заступиться за представителей "Единой России". 

- А кто вам дал право рекомендовать членам "Единой России" те или иные действия? Почему вы взяли на себя такое право? Вы прям настоятельно рекомендуете, - удивлялась Зайцева. 

Дальше последовала череда реплик от единороссов.

- Я думаю, вы зря эту тему подняли на совете. Обсуждать вашу позицию никому не интересно, честно говоря. Я считаю, вы можете высказывать это везде, но не на официальных площадках. Дома, у себя, где вы находитесь. Свою позицию там, пожалуйста. Это будет правильно - заявил Фрол Бобров. 

- А вы были на боевых действиях? - перебил коллегу школьный учитель физкультуры-единоросс Михаил Григорьев. - В Донецке, в Донбассе…<...>. Не были вы там? Не были. Поэтому не говорите. 

Артемьев не стал упускать возможность и высказался в поддержку "спецоперации", а также "Единой России" и президента Владимира Путина. Он снова напомнил об ответственности за фейки и дискредитацию Вооруженных сил. 

- Однозначно, наша партия "Единая Россия" поддерживает проведение специальной военной операции. Наша фракция в муниципальном совете, на сколько я знаю, такого же мнения. <...> К сожалению, вы не вняли к тому, что вам говорил Павел Евгеньевич и я, - заявил Артемьев, посоветовав Волохонскому не удивляться проблемам с законом при возвращении, если такое будет. 

Последним спикером, который был запечатлен на трансляции, снова стала представительница ЛДПР Зайцева. 

- Мне очень грустно слышать вот это заявление. Я когда прочитала в чате общем, я честно говоря не поверила тому, что прочитала. Мой дед после войны два года еще добивал фашистов в Польше. Был награжден огромным количеством медалей за подвиги. Я как внучка своего дедушки… Это просто невозможно слышать. Я полностью поддерживаю и партию, в которой я состою, и полностью поддерживаю действия нашего правительства. Осуждаем то, что сейчас сказал Владимир Львович, - сказала Зайцева. Сразу после этих слов трансляция оборвалась. 

Отношения Волохонского с перечисленными депутатам едва ли можно назвать дружескими. Ранее некоторые из них даже обращались в районную прокуратуру, чтобы проверить депутата на предмет пропаганды порнографии. Такая мысль к ним пришла после того, как Волохонский в одном из видеоинтервью был одет в мерч российской группы "Порнофильмы". 

Глава округа Павел Швец в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что не видит ничего предосудительного в том, чтобы дать высказаться Волхонскому. Кроме того, депутаты поддержали повестку заседания, одобрив внесение раздела "разное". 

- У нас, мне кажется, в любом парламенте, например, в Госдуме, есть политические заявления. В ЗакСе такая же возможность регламентом предусмотрена. У нас есть такая традиция: в повестку добавляем "разное", чтобы все могли сказать. Я, специально понимая, что будет такая больная тема подниматься, изначально в повестке такого не было, мы с депутатами в начале заседания обсудили. Поставил на голосование вопрос: хотят ли они, чтобы такая тема была. Большинством голосов депутаты проголосовали, чтобы эту тему обсудить. Это и есть, мне кажется, парламент, - рассказал Швец. 

Сейчас в муниципальный совет МО № 72 входят 18 депутатов. Большинство мандатов по итогам муниципальных выборов 2019 года досталось представителям Партии роста. Уже после выборов, трое, включая Зайцеву, покинули партию. От "Единой России" в совет прошли лишь трое мундепов. 

Напомним, недавно в МО "Южно-Приморский" на совете тоже поднимали вопрос о спецоперации. Как и в МО № 72, трансляция велась в социальных сетях муниципалитета. Через некоторое время к главе МО "Южно-Приморский" Юрию Епифанцеву обратились сотрудники районной прокуратуры. Муниципалы были вынуждены удалить видеозапись совета, а сотрудников местной администрации, ответственных за ведение страницы "ВКонтакте" - привлечь к дисциплинарной ответственности. 

Константин Леньков


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МО №72
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Пока еще нет голосов...
Артемьев Игорь Борисович
Пока еще нет голосов...
Волохонский Владимир Львович
Пока еще нет голосов...
Григорьев Михаил Юрьевич
Пока еще нет голосов...
Зайцева Светлана Геннадиевна
Пока еще нет голосов...
Швец Павел Евгеньевич
Упоминаемые персоны
Артемьев Игорь Борисович 
Волохонский Владимир Львович 
Григорьев Михаил Юрьевич 
Зайцева Светлана Геннадиевна 
Швец Павел Евгеньевич 

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