ГД приняла закон о преференциях для детей участников СВО при приеме в колледжи

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, позволяющий детям участников военной спецоперации поступать в колледжи и техникумы без учета оценок в школьном аттестате. В начале ноября об инициативе рассказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Действие закона распространяется также на самих участников СВО, на Героев России и детей сотрудников медицинских организаций, которые скончались от коронавируса. Наконец, те же права предоставляются детям тех федеральных чиновников, в чьих ведомствах предусмотрена воинская служба.

В принятых поправках имеются уточнения, касающиеся деятельности педагогов. Находясь на работе, они должны прививать учащимся "чувство патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества".

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