На Дворцовой площади Росгвардии передали новые автомобили

Руководство Петербурга во вторник посетило Дворцовую площадь с тем, чтобы передать региональному управлению Росгвардии новые транспортные средства. Всего автопарк ведомства пополнился на 131 автомобиль, передает пресс-служба Смольного. Новинки приобрели за счет средств городского бюджета.

"Росгвардия – опора и сила нашей России. Она создана нашим президентом. В Росгвардии служат мужественные и сильные люди", - произнес перед собравшимися губернатор Александр Беглов.

По его мнению, нынешним высоким уровнем безопасности Петербург обязан в том числе Росгвардии. Беглов обратил внимание, что впереди у города - чрезвычайно ответственный год.

"Наш верховный главнокомандующий дал согласие баллотироваться на пост президента Российской Федерации. Уверен, мы все его поддержим", - заявил губернатор.

Со своей стороны, спикер ЗакСа Александр Бельский назвал работу сотрудников силового ведомства и отметил, что благодаря ним городские мероприятия проходят спокойно.

Помимо автомобилей, 12 декабря на Дворцовую площадь привезли главную новогоднюю елку.

фото: gov.spb.ru