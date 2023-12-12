Муниципалы из Колпино потратят до 3,3 млн рублей на обслуживание своего здания

Местная администрация МО "Колпино" ищет подрядчика, который занялся бы обслуживание здания муниципалитета в 2024 году. Контракт оценили в 3,33 млн рублей. В обязанности исполнителя войдет уборка прилегающих территорий, мойка окон и полов, а также организация постов охраны и осмотр различных технических узлов.

Дороже всего обойдется пост администратора. За год на эти цели собираются потратить 1,2 млн рублей. За эти деньги человек будет принимать посетителей, вести книгу учета, объяснять график приема сотрудников администрации и следить за различными хозяйственными вопросами: давать ключи уборщикам, вести книгу посещений и решать другие задачи. На саму уборку помещений за 12 месяцев потратят до 360 тысяч рублей.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о закупке МО "Малая Охта" на печать тиража брошюр о деятельности муниципалов. На полиграфическую продукцию собираются потратить порядка 200 тысяч рублей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру