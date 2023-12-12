Бывший завод Nokian Tyres в Ленобласти начал выпуск шин под новым брендом

Завод по изготовлению шин во Всеволожске начал их серийный выпуск после смены собственника. Теперь продукция выходит под маркой Ikon Tyres (ООО "Айкон Тайерс"), о чем сообщила пресс-служба этой компании. Первые летние шины ее прозводства поступят на рынок ближайшей весной.

Прозводственная площадка досталась новому владельцу в марте на фоне ухода из российской экономики финского концерна Nokian Tyres. Под управлением Ikon Tyres завод не прекращал работу ни на один день, однако на сегодняшний день его мощности задействованы не полностью из-за европейских санкций.

От финнов удалось сохранить все технологические процессы и оборудование. Предприятие функционирует круглосуточно.

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