Бывший завод Nokian Tyres сменит название бренда выпускаемых шин

Завод по производству шин Nokian Tyres сменит свое название, известила 25 апреля "Российская газета" со ссылкой на сообщение купившей его компании "Татнефть". Последняя намерена выпускать продукцию на предприятии во Всеволожске под брендом Ikon Tyres.

По условиям сделки о покупке завода "Татнефть" не имеет права использовать товарные знаки, принадлежащие финской компании Nokian Tyres plc. Исключение сделано для среднеценовой линейки Nordman, выпуск шин под которой продолжается.

Под брендом Ikon Tyres будут выпускаться шины премиального сегмента. При этом компания возьмет на себя обязательства по гарантийному обслуживанию ранее проданных в России шин Nokian Tyres, причем вне зависимости от страны их происхождения.

О приобретении завода "Татнефтью" стало известно 26 марта. Вскоре после этого компания Nokian Tyres заявила о прекращении работы в России.

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