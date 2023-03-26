"Татнефть" получила в собственность завод Nokian Tyres в Ленобласти

Завод по производству автомобильных шин Nokian Tyres во Всеволожском районе Ленобласти перешел в собственность компании "Татнефть", следует из данных ЕГРЮЛ. Последняя стала владельцем 100 % акций ООО "Нокиан Тайерс".

Также в собственность "Татнефти" отошли 100 % акций ООО "Хакка Инвест", которое занимается арендой и управлением собственной и арендованной недвижимости Nokian Tyres.

В начале февраля ФАС разрешила "Татнефти" приобрести российский бизнес Nokian Tyres. Финская компания объявила о планах покинуть местный рынок летом прошлого года. О том, что на ее предприятие претендует "Татнефть", стало известно минувшей осенью.

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