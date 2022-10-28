"Татнефть" приобретет активы Nokian Tyres, включая завод во Всеволожске

По условиям сделки между "Татнефтью" и Nokian Tyres первая приобретет у второй, среди прочего, и завод во Всеволожске Ленинградской области, сообщило 28 октября ТАСС со ссылкой на заявление российской компании.

"ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина договорилось с финской компанией "Нокиан Тайерс плс" о покупке ее шинного бизнеса в России, включая завод в городе Всеволожске Ленинградской области", — распространила в пятницу заявление компания.

Также в "Татнефти" отметили, что закрытие сделки и покупка активов предполагают соблюдение ряда условий, в том числе касающихся получения предусмотренных законодательством согласований.

Ранее в пятницу Nokian Tyres выступила с заявлением о продаже своих активов "Татнефти" ориентировочно за 400 миллионов евро. При этом срок завершения сделки и ее условия пока не определены, сообщили в финской компании.

О том, что Nokian Tyres ищет покупателя на свой завод во Всеволожске, стало известно в конце августа. Позже сообщалось о возможности ухода предприятия в режим простоя из-за нехватки сырья.

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