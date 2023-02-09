ФАС разрешила "Татнефти" приобрести российский бизнес Nokian Tyres

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайства "Татнефти" о приобретении бизнеса в России финской компании Nokian Tyres, сообщило 9 февраля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Речь идет, в частности, о покупке завода по производству шин во Всеволожске Ленинградской области.

"ФАС России одобрила три ходатайства ПАО "Татнефть" о приобретении долей в уставных капиталах ООО "Нокиан Тайерс", ООО "Хакка Инвест" и ООО "Нокиан Шина" в размере 100% у компании Nokian Tyres", — цитирует информагентство сообщение антимонопольщиков.

При этом в ФАС отметили необходимость получения предварительного одобрения сделки со стороны правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в случае, если на нее распространяется действие президентского указа № 618, опубликованного в сентябре 2022 года.

Nokian Tyres заявила о планах ухода с российского рынка летом прошлого года. В конце октября стало известно, что активы компании, включая завод во Всеволожске, намерена приобрести "Татнефть". В декабре губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выражал надежду, что предприятие вновь заработает во втором квартале 2023 года.

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