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Завод Nokian Tyres во Всеволожске вернется к работе в следующем году

фото ЗакС политика Завод Nokian Tyres во Всеволожске вернется к работе в следующем году

Завод по производству шин Nokian Tyres, нынешней осенью поменявший владельца, должен будет возобновить работу в 2023 году, передает ТАСС. На это рассчитывает губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Пока же, по его словам, у чиновников с предприятием "остаются сложные вопросы".

"Запуск производства - дело сложное, для нас очень важно, чтобы предприятие заработало хотя бы на проектную мощность во втором квартале следующего года", - произнес глава региона перед журналистами.

Финская компания Nokian Tyres объявила о поиске нового собственника для российского завода в конце лета. В конце октября покупателем стала "Татнефть", которой активы достались примерно за 400 млн евро. Дрозденко ранее допустил, что завод может сменить название.


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