Nokian Tyres заявила о прекращении работы в России

Финская компания Nokian Tyres выпустила 30 марта заявление о том, что прекращает работу в России после продажи своего завода по производству автомобильных шин. Покупателем предприятия выступила "Татнефть".

"Nokian Tyres завершила продажу своего предприятия в России ПАО "Татнефть" после завершения регистрационных формальностей в России. Nokian Tyres прекратила свою деятельность в России", — говорится в сообщении компании.

О том, что "Татнефть" получила в собственность расположенный во Всеволожске завод компании, стало известно в конце прошлой недели. Согласно данным ЕГРЮЛ, нефтяная компания получила в собственность 100 % акций ООО "Нокиан Тайерс" и 100 % акций связанного с ним ООО "Хакка Инвест".

"Татнефть" заявила о планах купить завод в минувшем октябре. ФАС одобрила сделку в начале февраля.

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