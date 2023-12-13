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Новости 9:18

В Петербурге более 3,5 млн горожан сделали прививки от гриппа

фото ЗакС политика В Петербурге более 3,5 млн горожан сделали прививки от гриппа

Петербург дошел до коллективного иммунитета по гриппу, об этом 12 декабря писала "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова вице-губернатора города Олега Эргашева.

На данный момент почти 70% петербуржцев, это более 3,5 млн горожан, привились от гриппа с 28 августа, начала прививочной кампании. Как рассказал Олег Эргашев, в Петербурге продолжаются мероприятия по вакцинации от гриппа, коронавируса и других заболеваний.

Также отмечается, что в Петербурге для коронавирусных больных работает восемь стационаров с 2339 койками. Из них 200 коек детские для несовершеннолетних с подозрением на инфекцию. 

Напомним, что в России появилась обновленная вакцина "Спутник Лайт".

Фото: pixabay


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Упоминаемые персоны
Эргашев Олег Николаевич




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