ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 9:48

В Петербурге задержан экс-начальник управления по вопросам миграции

фото ЗакС политика В Петербурге задержан экс-начальник управления по вопросам миграции

В Петербурге задержали экс-начальника регионального управления по вопросам миграции по подозрению в незаконной легализации свыше 100 тысяч иностранных граждан, которые приехали в Россию, об этом 13 декабря пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ранее уже было возбуждено уголовное дело по факту незаконной легализации иностранцев. По информации правоохранителей, бывший начальник может иметь отношение к делу. Сам мужчина уволился из органов внутренних дел месяц назад по собственному желанию.

На данный момент подозреваемый задержан. В отношении экс-начальника управления возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (ст.286 УК РФ). Однако точно неизвестно, как именно бывший сотрудник органов легализовывал мигрантов в России.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости13 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама