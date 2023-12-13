В Петербурге задержан экс-начальник управления по вопросам миграции

В Петербурге задержали экс-начальника регионального управления по вопросам миграции по подозрению в незаконной легализации свыше 100 тысяч иностранных граждан, которые приехали в Россию, об этом 13 декабря пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ранее уже было возбуждено уголовное дело по факту незаконной легализации иностранцев. По информации правоохранителей, бывший начальник может иметь отношение к делу. Сам мужчина уволился из органов внутренних дел месяц назад по собственному желанию.

На данный момент подозреваемый задержан. В отношении экс-начальника управления возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (ст.286 УК РФ). Однако точно неизвестно, как именно бывший сотрудник органов легализовывал мигрантов в России.

Фото: ЗАКС.Ру