Петербургские депутаты приняли закон о корректировке ЗНОП

Заксобрание Петербурга 13 декабря в третьем, окончательном чтении приняло закон о корректировке списка зон зеленых насаждений общего пользования. Документ отправлен на подписание губернатору.

Новый проект закона о ЗНОП подразумевает порядка 400 новых зеленых зон. В частности, в перечень зеленых насаждений городского значения включат 62 участка общей площадью более 42 гектар, а 330 территорий добавят в список ЗНОП местного значения. Суммарная площадь последних составит 73 гектар.

Напомним, к документу депутаты подали 35 поправок. Большинство предложений, внесенных фракцией "Яблоко", были отклонены. Подробнее о том, как в парламенте обсуждали поправки к документу - читайте на ЗАКС.Ру.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру