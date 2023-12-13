На Невском и Литейном проспектах встали троллейбусы

В Петербурге на Невском и Литейном проспектах, а также на Кирочной улице встали троллейбусы, об этом 13 декабря пишет "Фонтанка.ру".

Остановка движения троллейбусов произошла утром в среду, 13 декабря. При этом остановились только троллейбусы, автобусы продолжали движение в штатном режиме.

В пресс-службе ГУП "Горэлектротранс" рассказали, что остановились троллейбусы под номерами 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 22 и 23. Однако в предприятии отметили, что остановка произошла из-за нештатной ситуации по причинам, которые никак не зависят от "Горэлектротранса".

Также дорожный затор произошел на Московском шоссе, однако там автобусы встали из-за возникшей пробки. На складе маркетплейса Wildberries ввели электронный проезд, из-за которого магистраль встала.

Фото: ЗАКС.Ру