Смольному хотят разрешить давать гранты на ИИ и БПЛА

В Законодательном собрании Петербурга 13 декабря в первом чтении рассмотрели законопроект внесении изменений в положение о грантах в сфере научной и научно-технической деятельности. К действующей норме хотят добавить еще два направления деятельности: в области технологий искусственного интеллекта и робототехники, а также в сфере беспилотных воздушных судов и беспилотных авиационных систем.

"Технологии искусственного интеллекта и робототехники и беспилотная авиация представляют собой развивающуюся отрасль экономики, которая нуждается в государственной поддержке", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По словам Наталии Астаховой, которая представляла законопроект, подобные меры поддержки могут оказать значительное влияние на перечисленные отрасли. Точный размер гранта она назвать не смогла, но добавила, что годом ранее он составлял порядка 200 тысяч рублей. Астахова

Предполагается, что закон начнет действовать с 1 января 2024 года. Документ подготовили депутаты Всеволод Беликов ("Единая Россия"), Ирина Иванова (КПРФ), Дмитрий Панов ("Новые люди") и Денис Четырбок ("Единая Россия").

Ранее в парламенте приняли закон о приоритетной поддержке производителей беспилотников. По заявлению городских властей, около трети отечественных таких устройств выпускают именно в Петербурге.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру