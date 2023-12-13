Петербургские депутаты поспорили о роли искусственного интеллекта

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 13 декабря обсудили перспективы развития искусственного интеллекта и вероятные угрозы, которые он может представлять для общества. Парламентарии сошлись во мнении, что пока ИИ безвреден. Беседа о современных технологиях прошла в рамках обсуждения законопроекта о грантах для совершенствования таких систем.

Депутат Алексей Цивилев ("Единая Россия") спросил у докладчика Наталии Астаховой ("Единая Россия"), знакома ли она с письмом американского бизнесмена Илона Маска о рисках, связанных с развитием искусственного интеллекта. Астахова, оказывается, письмо западного предпринимателя изучила.

- У меня есть приятель, который общается с этим искусственным интеллектом, говорит, он [ИИ] дурак совершенный, потому что он мыслит очень примитивно, прямолинейно. Любой вопрос за рамками логики он не понимает. Он не мыслит еще человеческим восприятием. Не понимает шуток, не понимает юмор. Не понимает, что человек подразумевает иносказательно. Еще долго искусственному интеллекту до того, чтобы победить наш человеческий разум. Я не согласна с Илоном Маском, пугает нас, - заявила Астахова.

Также к дискуссии присоединился депутат Михаил Амосов, который тоже в некоторой степени разочаровался в подобных системах. Он поручил общаться с компьютером мундепу Вадиму Сафонову. Муниципал обратился с политическим вопросом к системе "Сбера". GigaChat выдал недостоверные сведения о депутате ЗакСа Борисе Вишневском.

- Спросил, какие наиболее известные муниципальные депутаты есть в Санкт-Петербурге. К сожалению Сафонова там не оказалось, а список возглавляет Борис Вишневский. Там написано: "Борис Вишневский, депутат муниципального образования "Петровский" от партии "Яблоко". Он является одним из самых известных и активных муниципальных депутатов города. В прошлом был депутатом Государственной думы". Вот это то, что нам дает сегодня искусственный интеллект, - пересказал неверную биографию Амосов.

Напомним, Вишневский никогда не был депутатом Госдумы, а также не состоял в совете МО "Петровский". Амосов опасается, что после выдачи грантов может оказаться, что деньги потратили на подобную "чушь". Астахова лишь повторила, что бояться ИИ пока рано, и им далеко до замены настоящих аналитиков, журналистов, исследователей и политиков.

- В настоящее время мы защищены, - резюмировала депутат.

Отметим, в начале декабря в Бразилии был принят первый закон, полностью созданный нейросетью. Он касался права налогоплательщиков не платить за замену счетчиков воды в случае их кражи. Местный парламент не поддержал закон. Правда, автор документа сообщил коллегам о цифровом соавторе уже после принятия.

Константин Леньков