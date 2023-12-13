На выборы президента России потратят более 33 млрд рублей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила 33 млрд 233,8 млн рублей на проведение президентской избирательной кампании, об этом 13 декабря пишет ТАСС со ссылкой на постановление ЦИК.

Большую часть из всей суммы, а именно 32 млрд 846,7 млн рублей, получат нижестоящие избирательные комиссии. Остальные деньги получат государственные органы, которые занимаются регистрацией и учетом избирателей, и ЦИК. Это 170 млн рублей и 217,1 млн рублей соответственно.

Напомним, что Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. В ЦИК при этом объявили трехдневное голосование с 15 по 17 марта 2024 года.

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