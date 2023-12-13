Беглов и Дрозденко выразили соболезнования близким Андрея Константинова

На смерть петербургского писателя и медиаменеджера Андрея Константинова отреагировали главы двух соседних регионов. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко охарактеризовал покойного журналиста как одного из главных людей в профессии применительно к обоим субъектам Федерации и на протяжении последних десятилетий.

"Не менее значимы и книги Андрея Дмитриeвича Константинова, отражавшие суровое и непростое время перемен, которое переживала наша страна в 90-е годы", - приводит его слова пресс-служба областной администрации.

Со своей стороны, петербургский губернатор Александр Беглов отметил эрудицию и энергичность ушедшего медиаменеджера.

"Человек долга и чести, Андрей Дмитриeвич всегда оставался предан Санкт-Петербургу и навеки сохранится в его истории", - говорится также в соболезнованиях Беглова, опубликованных на сайте Смольного.

Константинов был сооснователем изданий "Фонтанка" и 47news, преподавал на журфаке СПбГУ. Широкой публике он известен по сценариям к сериалу "Бандитский Петербург". Смерть Константинова наступила на 61-м году в результате неизлечимой болезни.

Фото: ЗАКС.Ру