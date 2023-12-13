"За какое предательство?": Экс-депутат ГД Власов рассказал об исключении из ЛДПР

Бывший депутат Госдумы Василий Власов сообщил в своем Telegram-канале, что неделю назад его лишили членства в ЛДПР. Его не устроило ни само решение, ни сама процедура. По мнению 28-летнего политика, инициаторы его исключения наружили сразу несколько положений партийного устава. Официальная формулировка гласит, что он совершил предательство интересов ЛДПР.

"Предательства не было и быть не могло, была конкуренция в партии. И со мной расправились так же, как нынешний председатель партии расправляется со всеми, кто может ему составить конкуренцию", - написал Власов.

По его мнению, в отличие от основателя ЛДПР Владимира Жириновского новый глава партии Леонид Слуцкий не терпит политического соперничества.

"Владимир Вольфович желал, чтобы я был руководителем Фракции ЛДПР в Государственной Думе, и Слуцкий знает об этом", - рассказал бывший депутат, считающий, что наследие Жириновского "проматывается" новым партийным руководством.

В прошлом году Власов занимал должность и.о. координатора петербургского отделения ЛДПР. До гибели главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в августе нынешнего года он публично выражал ему поддержку. Думского мандата бывшего замглавы фракции лишили 1 ноября, объяснив решение склонностью Власова к прогулам.

фото: duma.gov.ru