Михаила Зыгаря* вновь оштрафовали по иноагентской статье

Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей писателя и журналиста Михаила Зыгаря*. Это следует из карточки административного дела, на которую обратил внимание правозащитный проект "Первый отдел". Протокол составили по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

Суд установил, что писатель оставил августовские и сентябрьские публикации в своем Telegram-канале, включая репосты, без маркировки иноагента.

Защита Зыгаря* с взысканием не согласна и собирается его обжаловать. По мнению адвоката, эмигрировавшего писателя не известили надлежащим образом о месте и времени составления протокола.

Предыдущий аналогичный штраф Зыгарю* выписывали в августе.

*Минюст внес Михаила Зыгаря в единый реестр иноагентов

фото: Осторожно, Собчак! / YouTube (скриншот)