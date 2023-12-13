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Новости 16:55

Михаила Зыгаря* вновь оштрафовали по иноагентской статье

фото ЗакС политика Михаила Зыгаря* вновь оштрафовали по иноагентской статье

Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей писателя и журналиста Михаила Зыгаря*. Это следует из карточки административного дела, на которую обратил внимание правозащитный проект "Первый отдел". Протокол составили по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

Суд установил, что писатель оставил августовские и сентябрьские публикации в своем Telegram-канале, включая репосты, без маркировки иноагента.

Защита Зыгаря* с взысканием не согласна и собирается его обжаловать. По мнению адвоката, эмигрировавшего писателя не известили надлежащим образом о месте и времени составления протокола.

Предыдущий аналогичный штраф Зыгарю* выписывали в августе.

*Минюст внес Михаила Зыгаря в единый реестр иноагентов

фото: Осторожно, Собчак! / YouTube (скриншот)


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